Сборная Египта без Салаха не смогла победить Колумбию, сыграв вничью 0:0

2 Июнь 07:24 2018-06-02T07:24:20+03:00

Сборная Египта все еще не рассчитывает на Мохаммеда Салаха. Фото: REUTERS

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В итальянском городе Бергамо в пятницу, 1 июня, прошел товарищеский матч между сборными Египта и Колумбии. С египтянами на ЧМ-2018 сыграет команда России на групповом этапе.

90 минут поединка не принесли забитых голов. Встреча на стадионе "Атлети Адзурри" завершилась вничью 0:0. Египетская команда по прежнему не располагает своим лидером - полузащитником "Ливерпуля" Мохаммедом Салахом. Он получил травму в финале Лиги Чемпионов 26 мая в Киеве.

На групповом этапе ЧМ-2018 Египет кроме России сыграет еще с Уругваем и Саудовской Аравии. Колумбия выступит на турнире в группе Н - против Японии, Польши и Сенегала. Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.