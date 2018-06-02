2018-06-02T07:30:42+03:00
В мире

Глава Пентагона заявил о стремлении США к сотрудничеству с РФ и Китаем

Министр обороны Соединенных Штатов заявил о необходимости находить пути преодоления противоречий
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Пентагона Джеймс МэттисГлава Пентагона Джеймс МэттисФото: REUTERS
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Глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая в субботу, 2 июня, в Сингапуре на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТОР), заявил, что США не хотят усиления соперничества с Россией и Китаем. При этом он выразил надежду на то, что в будущем отношения с Москвой и Пекином можно будет охарактеризовать как «кооперация и сотрудничество».

«Наш взгляд - с двумя этими нациями, этими великими державами лучше сотрудничать, чем конкурировать. Если соперничество будет становиться все более острым, то это то, чего бы мы не хотели», - приводит слова министра обороны Соединенных Штатов сайт Пентагона.

Как подчеркнул Мэттис, необходимо находить пути преодоления противоречий, чтобы «формировать продуктивные взаимоотношения».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее американские власти неоднократно говорили о том, что считают Москву и Пекин своими главными соперниками. А некоторое время назад замглавы Минобороны США Джон Руд объяснил точку зрения руководства своей страны. Как выяснилось, в Вашингтоне уверены, что РФ и КНР хотят изменить привычный всем миропорядок на свой лад.

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