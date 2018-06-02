В Конгресс США баллотируется расист и сторонник легализации педофилии

2 Июнь 07:43 2018-06-02T07:43:35+03:00

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В палату представителей Конгресса США баллотируется сторонник нацистских идей о расовом превосходстве Натан Ларсон. В своей предвыборной программе он также предлагает легализовать наркотики и отменить все ограничения на ношение огнестрельного оружия.

Кандидат в конгрессмены считает, что в стране необходимо восстановить превосходство белой расы, отменить трудовое законодательство для детей и разрешить ранние браки. Помимо этого, 37-летний Ларсон предлагает восстановить патриархат и выступает против феминизма.

«Многие мальчики растут без отца, потому что феминистки поощряют сексуальную распущенность женщин и подрывают авторитет мужей перед женами», - заявил он в одном из интервью.

Он также предлагает отказаться от политкорректности. По мнению Ларсона, люди устали сдерживаться он неполиткорректных высказываний, и им нужен кто-то, кто выскажет вслух то, о чем они не решаются говорить, передает газета Usa Today.

В 2009 году Ларсон он был приговорен к 16 месяцам лишения свободы за угрозу убийства президента США. Он идет на выборы в Конгресс от десятого избирательного округа в штате Виргиния как самовыдвиженец.