2018-06-02T07:43:35+03:00
В мире

В Конгресс США баллотируется расист и сторонник легализации педофилии

Натан Ларсон выступает против феминисток, политкорректности и ограничений ношения оружия
Юлия ДИВЕЕВА
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Самовыдвиженец в Конгресс США Натан ЛарсонСамовыдвиженец в Конгресс США Натан ЛарсонФото: СОЦСЕТИ
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В палату представителей Конгресса США баллотируется сторонник нацистских идей о расовом превосходстве Натан Ларсон. В своей предвыборной программе он также предлагает легализовать наркотики и отменить все ограничения на ношение огнестрельного оружия.

Кандидат в конгрессмены считает, что в стране необходимо восстановить превосходство белой расы, отменить трудовое законодательство для детей и разрешить ранние браки. Помимо этого, 37-летний Ларсон предлагает восстановить патриархат и выступает против феминизма.

«Многие мальчики растут без отца, потому что феминистки поощряют сексуальную распущенность женщин и подрывают авторитет мужей перед женами», - заявил он в одном из интервью.

Он также предлагает отказаться от политкорректности. По мнению Ларсона, люди устали сдерживаться он неполиткорректных высказываний, и им нужен кто-то, кто выскажет вслух то, о чем они не решаются говорить, передает газета Usa Today.

В 2009 году Ларсон он был приговорен к 16 месяцам лишения свободы за угрозу убийства президента США. Он идет на выборы в Конгресс от десятого избирательного округа в штате Виргиния как самовыдвиженец.

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