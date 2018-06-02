2018-06-02T08:40:26+03:00
В мире

В сети появилось видео падения яркого метеорита в Китае

На записи видно, как небесное тело пролетает над городом Джингхонг [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Видео падения яркого метеорита в Китае появилось в сетиВидео падения яркого метеорита в Китае появилось в сетиФото: кадр с видео
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Момент падения метеорита в китайской провинции Юньнань попал на видео. Причем запись, на которой запечатлено, как небесное тело входит в атмосферу Земли, уже появилось в сети.

Как выяснилось, один из очевидцев снял на камеру, как метеорит пролетает над городом Джингхонг. На опубликованных кадрах видно, как яркий огненный шар на несколько секунд освещает ночное небо над китайским населенным пунктом.

Падение метеорита в Китае попало на видео.

Стоит отметить, что уже не первый подобный видеоролик. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года жители все той же китайской юго-западной провинции Юньнань также стали свидетелями редкого астрономического явления - падения большого метеорита. Тогда небо над округом Шангри-Ла озарилось ярким светом, который усиливался, а потом превратился в ослепительную вспышку и потух.

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