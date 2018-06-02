2 Июнь 09:05 2018-06-02T09:05:37+03:00

СМИ узнали о встрече глав Генштабов РФ и США перед возможными переговорами Путина и Трампа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как ожидается, американский и российский генералы обсудят ситуацию в Сирии

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В субботу, 2 июня, в зарубежных СМИ появилась информация о предполагаемой встрече начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерия Герасимова с главой объединенного комитета начальников штабов США Джозефом Данфордом.

По некоторым данным, беседа генералом может состояться перед возможными переговорами президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Как пишет газета The Wall Street Journal, Герасимов и Данфорд, скорее всего, будут обсуждать деэскалацию конфликта в Сирии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что в Белом доме рассматривают возможность встречи Трампа и Путина. Как отмечалось, вопросом организации переговоров занимается посол США в России Джон Хантсман, который в настоящее время находится в Вашингтоне. Между тем, по сведениям журналистов, стороны еще не успели согласовать дату и место проведения встречи.