2018-06-02T09:31:47+03:00
Происшествия

На студентов МГУ завели уголовное дело за порчу рекламной конструкции к ЧМ-2018

Полиция оценила нанесенный молодыми людьми ущерб в 65 тысяч рублей
Дарья ИВАШКИНА
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Студенты МГУ выступают против размещения фан-зоны Чемпионата мира по футболу рядом со зданием университетаСтуденты МГУ выступают против размещения фан-зоны Чемпионата мира по футболу рядом со зданием университетаФото: Иван ВИСЛОВ
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МВД России подтвердило задержание трех человек за порчу рекламной конструкции, посвященной Чемпионату мира по футболу (ЧМ-2018), около станции метро «Университет» в Москве. По некоторым данным, речь идет о трех студентах МГУ, которые написали «Нет фан-зоне» на рекламной тумбе.

Как выяснилось, полиция оценила нанесенный молодыми людьми ущерб в 65 тысяч рублей. Кроме того, стало известно, что по факту случившегося возбудили уголовное дело, после чего все трое подозреваемых были отпущены из отделения полиции. Как выяснилось, дело завели по статье 214 УК РФ «Вандализм».

«По подозрению в совершении данного деяния в территориальный отдел полиции были доставлены трое граждан. С доставленными организовано проведение необходимых мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего, после чего они были отпущены», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного главка МВД России.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, студенты МГУ выступают против размещения фан-зоны Чемпионата мира по футболу рядом со зданием университета. Дело в том, что учащиеся не хотят съезжать из общежитий на время мундиаля.

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