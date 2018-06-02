Украинские спортивные комментаторы отказываются работать на ЧМ-2018 по футболу

2 Июнь 10:12 2018-06-02T10:12:12+03:00

Чемпионат мира по футболу откроется 14 июня 2018 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свой отказ они мотивируют непростой политической обстановкой между Украиной и Россией

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Украинские популярные спортивные комментаторы отказываются вести в стране трансляции Чемпионата мира по футболу-2018. Свое нежелание комментировать для собственных болельщиков предстоящие футбольные баталии объясняют патриотизмом и поддержкой официальной позиции Киева, не желающего иметь никаких дел с Россией.

Кроме того, как сообщает Sport Arena, некоторые из них резко критикуют планирующий транслировать матчи мундиаля телеканал «Интрер» за его «антиукраинскую позицию».

"Я скорее пойду закрывать канал "Интер", чем там работать. Не понимаю, как может работать канал с антиукраинской позицией в такое время", — пояснил журналистам свой отказ работать с телеканалом один из самых известных в стране комментаторов Денис Босянок.

По данным портала, Босянок не первый комментатор, который отказался сотрудничать с «Интером». При этом конкретных имен издание не называет.

Чемпионат мира пройдет по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Звание лучшей команды планеты разыграют в результате 64 матчей 32 сборные. Турнир начнется с матча страны-хозяйки и сборной Саудовской Аравии 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Право освещать турнир на Украине получили телеканалы "Интер" и НТН, который входит в Inter Media Group.