2018-06-02T10:31:16+03:00
В мире

Эрдоган: США обязаны выполнять обязательства по поставкам F-35

Вашингтон не раз уже грозил вероятностью срыва поставок военной авиатехники Турции из-за приобретения последней российских ЗРК С-400
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Вашингтону не стоит принуждать Анкару «стучаться в другие двери» и лучше выполнит взятые на себя обязательства поставить Турции истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35. С такими словами 2 июня в адрес США выступил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер напомнил Соединенным Штатам, что они являются партнером Анкары по НАТО. А стратегические партнеры так себя не ведут.

"Мы говорим, что США наш стратегический партнер. Я обсуждал этот вопрос с президентом США. Также он обсуждался на переговорах делегаций. Если мы стратегические партнеры, то США не должны допускать в этом вопросе каких-либо юридических ошибок", — приводит слова руководителя Турции агентство Anadolu.

В конце 2017 года Анкара подписала с Москвой соглашение по поставкам двух батарей российских зенитно-ракетных комплексов нового поколения С-400.

В Вашингтоне по этому поводу выразили крайнее негодование. Так, помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявлял о том, что покупка российских ЗРК может негативно повлиять на поставку в Турцию американских F-35.

В ответ на это глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил, что в случае невыполнения США соглашения по поставкам авиатехники, вынудит Анкару купить у России истребители Су-57.

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