2018-06-05T11:15:32+03:00
Экономика

Иностранные инвесторы массово возвращаются в Россию

Об этом свидетельствуют данные Центробанка
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Иностранные инвестиции бегут в РоссиюИностранные инвестиции бегут в РоссиюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Иностранные инвесторы вернули вложения в российские ценные бумаги на порядка 60% за три недели. О позитивной динамике свидетельствуют данные Центробанка России. Так, в начале апреля нерезиденты вывели за рубеж 19 млрд рублей, а к концу месяца в фондовый рынок вернулось 12 млрд.

Большинство экономистов уверены, такой своеобразный «кешбэк» связан со смягчением санкционной риторики. Способствовал этому и рост ценовых показателей на нефть.

А ведь еще совсем недавно ситуация казалась практически патовой: после того, как 6 апреля Минфин США ввёл жёсткие санкции против 38 российских компаний, чиновников и бизнесменов, в числе которых оказались такие голубые фишки, как РУСАЛ, En+, «Базовый элемент», «Ренова», «Группа ГАЗ», российский рынок акций столкнулся с небывалым оттоком средств нерезидентов.

Эксперты не исключают, что сейчас спрос на активы России будет находиться в уверенной зоне роста. Конечно, разумеется, если различные угрозы извне будут отсутствовать, сообщает газета «Известия».

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