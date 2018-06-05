В России существенно увеличились зарплаты научных работников, преподавателей и врачей

СЕГОДНЯ 11:17 2018-06-05T11:17:23+03:00

Причиной тому приведение в действие майских указов президента, изданных в 2012 году

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Главными выгодополучателями исполнения «майских» указов президента России Владимира Путина, изданных в 2012 году, стали российские ученые. Заработная плата отечественных научных работников к 2018 году увеличилась на 136% и составила 95,5 тысячи рублей. Такие данные следуют из обзора, проведенного экономистами Высшей школы экономики.

Следом за учеными, рост заработных плат отмечен у преподавателей учреждений профессионального образования. Он составил 58%. Оплата труда поднялась до 78 тысяч рублей. Оклад врачей вырос на 48% и достиг отметки в 73 тысячи рублей.

Несмотря на подобные положительные сдвиги, большинство экспертов сходятся во мнении, что на данном этапе потенциал роста окладов исчерпан и в этом году будет держаться на вышеприведенном уровне. В последующие же два года зарплаты будут расти примерно темпами прогнозируемой инфляции в 4%, сообщает газета «Известия».

Президент России Владимир Путин подписал майские указы 7 мая 2012 года, сразу после вступления в должность главы государства. Согласно одному из них, к 2018 году реальная заработная плата в России должна была вырасти в 1,4–1,5 раза.