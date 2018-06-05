2018-06-05T11:11:47+03:00
В мире

Около 180 заключенных сбежали из нигерийской тюрьмы

В результате перестрелки, предшествующей побегу, погиб один офицер
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В результате нападения неизвестных погиб один сотрудник тюрьмыВ результате нападения неизвестных погиб один сотрудник тюрьмыФото: REUTERS
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Не менее 180 заключенных сбежали из тюрьмы в нигерийском городе Минна штата Нигер. Такое заявление сделал министр внутренних дел страны Абдулрахман Данбазау.

Инцидент произошел еще в ночь на воскресенье, 3 июня. Некие вооруженные злоумышленники напали на тюрьму и вступили в перестрелку с сотрудниками учреждения. В результате погиб один офицер.

Между тем, преступники получили доступ к камерам и выпустили заключенных на свободу. В ту же ночь правоохранителям удалось найти и вернуть под стражу 30 человек.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства побега заключенных. В качестве причин случившегося рассматривается нарушение техники безопасности, нехватка людских ресурсов и переполненность учреждения. Для более полного расследования инцидента была создана следственная группа.

Как сообщает газета Daily Post со ссылкой на губернатора штата Нигер Сани-Белло, теперь власти штата намерены сотрудничать с правительством страны в сфере тюремных реформ и улучшения инфраструктуры таких учреждений.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года заключенный одной из американских тюрем смог покинуть территорию колонии, но потом попытался вернуться обратно с выпивкой, сигаретой и домашней курочкой.

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