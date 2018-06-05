Западные вирусологи создали вакцину от 30% штаммов ВИЧ

СЕГОДНЯ 11:38 2018-06-05T11:38:36+03:00

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Американские вирусологи создали вакцину, защищающую от примерно 30% штаммов ВИЧ. Такие данные стали известны благодаря проведенному ряду исследований на мышах и макаках.

Исследователи выявили в крови одного из носителей вируса необычное антитело. Впоследствии они обработали этими антителами несколько частиц ВИЧ и заморозили их. Это помогло учёным выяснить, за какую часть белка, «склеивающего» мембрану клетки с частицей ВИЧ и позволяющего вирусной РНК проникнуть внутрь неё, «цепляется» антителом, сообщает «Ридус».

По мнению одного их авторов эксперимента, ученого Энтони Фаучи, найдена «ахиллесова пята» в структуре смертельно опасного вируса. Это исследование поможет в создании новой вакцины, которая сможет защитить организм человека от ВИЧ.

«После проведения вакцинации грызунов и приматов, невосприимчивыми к заражению стали примерно 70 из 208 существующих сегодня штаммов ВИЧ», - отметил вирусолог.

Клинические испытания на человеке пройдут уже во второй половине 2019 года.