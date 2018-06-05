Володин пообещал напомнить Путину о приглашении посетить Эквадор

СЕГОДНЯ 11:35 2018-06-05T11:35:43+03:00

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Председатель Национальной ассамблеи Эквадора Элизабет Кабесас, которая накануне прибыла в Москву вместе с делегацией от своей страны, попросила спикера Госдумы Вячеслава Володина напомнить президенту России о направленном ему ранее приглашении посетить южноамериканскую республику.

"Я настаиваю на важности данного приглашения, нам было бы очень приятно и было бы большой честью принять его в Республике Эквадор. Прошу вас, если у вас будет возможность поговорить с ним, напомнить ему о данном приглашении", - сказал Кабесас во время встречи с председателем нижней палаты.

В ответ Володин заявил, что обязательно передаст это приглашение нашему президенту и укажет его на то, как сильно власти Эквадора надеются на его визит, сообщает ТАСС.

Напомним, что в эти дни в Москве проводится международный форум "Развитие парламентаризма". Именно на его полях двум политикам удалось побеседовать на тему международной безопасности, развития мировой экономики и о многом другом, передает сайт kp.ru.