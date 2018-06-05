Спецпрокурор Мюллер обвинил Манафорта в попытках оказания давления на свидетелей

СЕГОДНЯ 11:47 2018-06-05T11:47:08+03:00

Об этом спецпрокурор США сообщил в суде

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование "российского вмешательства" в выборы американского президента 2016 года, обвинил экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в попытках оказания давления на свидетелей по делу.

Мюллер заявил об этом в суде, а его команда представила данные, что Манафорт пытался связываться с возможными свидетелями, сообщила газета New York Times.

Напомним, Манафорта обвиняют в отмывании средств при работе лоббистом на украинскую "Партию регионов". До суда он находится под домашним арестом, его также обвиняют в укрывательстве от уплаты налогов. С учетом новых данных о попытках давления на свидетелей по делу обвинение настаивает на изменении ему меры пресечения.

Мюллер проводит с мая 2017 года расследование по приписываемому России вмешательству в президентскую гонку в США.