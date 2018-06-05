На контрольный матч Россия - Турция проданы все билеты

СЕГОДНЯ 11:53 2018-06-05T11:53:23+03:00

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Во вторник, 5 июня, футболисты сборной России проведут последний товарищеский матч перед финальным турниром ЧМ-2018. В Москве наши сыграют против команды Турции на стадионе ЦСКА. На эту игру были проданы все поступившие в продажу билеты:

- Все билеты на матч сборной России против Турции реализованы. По возможности приходите на стадион пораньше, чтобы не создавать давку при входе. Спасибо за поддержку, - написали в официальном Твиттере сборной России по футболу.

Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2018 по футболу в следующий четверг, 14 июня. В 18:00 на стадионе "Лужники" начнется игра против Саудовской Аравии. Кроме них соперниками наших на групповом этапе являются Египет и Уругвай.

Сайт KP.RU проведет сегодня вечером онлайн-трансляцию матча Россия - Турция.