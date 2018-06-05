Израильские спецслужбы предотвратили покушение на Биньямина Нетаньяху

СЕГОДНЯ 12:12 2018-06-05T12:12:47+03:00

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Израильской службе безопасности удалось вовремя нейтрализовать террористическую ячейку, члены которой планировали осуществить ряд атак, включая покушение на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Уточняется, что сначала был задержан 30-летний житель лагеря для беженцев в Восточном Иерусалиме Мохаммед Джамал Рашда, которого ранее уже заключали под стражу за нарушение безопасности. К моменту ареста мужчина уже успел провести подготовительную работу к терактам, собрав необходимую информацию о своих целях.

Речь идет не только о покушении на премьер-министра страны, но и об атаках на мэра Иерусалима Нира Барката, представителей канадской делегации, проживающих в этом городе, и о нападении на здания американской дипмиссии.

Позднее спецслужбы задержали еще нескольких подозреваемых, что позволило подтвердить имеющиеся подозрения и получить дополнительную информацию о деятельности ячейки. Так, стало известно, что действия группировки координировались из Сирии. В скором времени к боевикам должен был присоединиться еще один террорист из Иордании,

Как сообщает газета Jerusalem Post, в воскресенье, 27 мая, суд предъявил первые официальные обвинения Рашде и еще двум предполагаемым организаторам атак.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что обстановка в Израиле резко обострилась после того, как США признали Иерусалим его столицей. С того самого момента в стране происходят постоянные стычки между военными и палестинцами. Только 16 мая в день открытия в Иерусалиме американского посольства на границе сектора Газа свыше 60 человек погибли в ходе масштабных акций протеста.