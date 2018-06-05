2018-06-05T12:49:38+03:00
Политика

Жаров останется на посту главы Роскомнадзора

Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров ФОТО Антон Новодережкин ТАССГлава Роскомнадзора Александр Жаров ФОТО Антон Новодережкин ТАСС
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Александр Жаров останется на посту главы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Такое заявление сделал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков.

"Тяжело отвечать про будущее. Да, он остается", - сказал глава ведомства, выступая перед журналистами в кулуарах X IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, который проходит в Ханты-Мансийске 5-6 июня.

Носков подчеркнул, что более подробной информации он предоставить не может, но все решения по данному вопросу позднее будут опубликованы в официальных источниках, передает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Жаров вступил в должность руководителя Роскомнадзора в мае 2012 года. Он сменил на этом посту Сергея Ситникова, который стал губернатором Костромской области.

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