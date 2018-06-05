Самолеты коалиции США нанесли удары по сирийской деревне

СЕГОДНЯ 13:05 2018-06-05T13:05:39+03:00

В результате атаки погибли не менее десять человек, в том числе женщины и дети

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По меньшей мере десять жителей деревни Джазаа провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии погибли в результате очередного авиаудара самолетов, входящих в состав возглавляемой США международной коалиции. Жертвами атаки стали, в том числе, женщины и дети.

Также был нанесен значительный ущерб частному и государственному имуществу. Многие семьи вынуждены были оставить свои дома в страхе перед повторением обстрелов.

Как сообщает агентство SANA со ссылкой на источники, в последнее время коалиция активизировала свои атаки на юго-востоке района Аш-Шаддади. При этом особенно сильным бомбежкам подвергаются селения, жители которых ранее отказались вступать в ряды так называемых "Сирийских демократических сил".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад международная коалиция начала второй этап операции "Облава" по ликвидации оставшихся в живых боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.