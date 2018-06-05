2018-06-05T13:27:34+03:00
Экономика

"Газпром" не получал уведомлений об аресте своих голландских активов

Между тем, попытки по замораживаю средств компании "Нафтогазом" действительно фиксируются
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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"Газпром" не получал уведомлений об аресте своих активов в Нидерландах"Газпром" не получал уведомлений об аресте своих активов в НидерландахФото: Олег ЗОЛОТО
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В руководстве "Газропома" подтвердили информацию о том, что "Нафтогаз" начал предпринимать действия по аресту активов российской корпорации в Нидерландах. Такие попытки делаются в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по выплате 2,56 млрд долларов по транзитным контрактам.

Между тем, никаких официальных уведомлений о замораживании активов в офис российской госкорпорации пока не поступало.

"Газпром" сможет представить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, если они официально поступят в наш адрес. На сегодняшний день никакие официальные уведомления в рамках этой процедуры в "Газпром" ни от кого не поступали", - передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

В заявлении подчеркивается, что корпорация продолжит защищать свои права в соответствии с законодательством.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 5 июня в "Нафтогазе" заявили об аресте голландских активов "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Такие действия принимаются в рамках исполнения решения суда по спорам компаний относительно контрактов на поставку и транзит газа. В "Газпроме" оказались не согласны с вердиктом и отказались платить украинской стороне 2,56 млрд рублей, обжаловав решение арбитража в суде Швеции и назначив процедуру по расторжению контрактов с "Нафтогазом".

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