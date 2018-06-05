Госдума приняла закон о штрафах за нарушение запрета на использование анонимайзеров
Во вторник, 5 июня, депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о штрафах за нарушение запрета на использование анонимайзеров.
Документ подразумевает, что штраф за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к реестру Роскомнадзора для граждан составит пять тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.
Такой же уровень штрафов предусмотрен для операторов за выдачу ссылок на заблокированные сайты. Закон вступит в силу через три месяца после официального опубликования.
Напомним, запрет на использование анонимайзеров действует с ноября 2017 года. Согласно закону, владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов должны блокировать доступ к ресурсам, внесенным в черный список Роскомнадзора. А также операторы поисковых систем должны прекратить выдачу ссылок на запрещенные ресурсы.