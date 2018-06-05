2018-06-05T13:28:38+03:00
Политика

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение запрета на использование анонимайзеров

Штраф для граждан составит пять тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей
Екатерина БОЛГОВА
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Госдума приняла закон о введении штрафов за неисполнение закона об анонимайзерахГосдума приняла закон о введении штрафов за неисполнение закона об анонимайзерахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 5 июня, депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о штрафах за нарушение запрета на использование анонимайзеров.

Документ подразумевает, что штраф за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к реестру Роскомнадзора для граждан составит пять тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Такой же уровень штрафов предусмотрен для операторов за выдачу ссылок на заблокированные сайты. Закон вступит в силу через три месяца после официального опубликования.

Напомним, запрет на использование анонимайзеров действует с ноября 2017 года. Согласно закону, владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов должны блокировать доступ к ресурсам, внесенным в черный список Роскомнадзора. А также операторы поисковых систем должны прекратить выдачу ссылок на запрещенные ресурсы.

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