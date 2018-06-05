Отец оставил новорожденного в церкви из-за насмешек над его многодетностью

СЕГОДНЯ 13:38 2018-06-05T13:38:01+03:00

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Отец четырех детей оставил своего младшего ребенка в церкви, после того как друзья засмеяли его из-за многодетности. Инцидент произошел в индийском городе Керала.

Камеры видеонаблюдения засняли в местной церкви прощание молодого мужчины с его новорожденным ребенком. На записи видно, как 32-летний мужчина приносит своего малыша в пустое помещение, целует его в последний раз, оставляет на полу и уходит.

Сообщается, что ребенок пролежал на полу до самого вечера, пока в церковь не пришли прихожане. Именно они и вызвали полицию.

Выяснилось, что Битто Дэвис решил оставить трехдневного младенца в церкви из-за постоянных насмешек друзей и родственников. Его слова подтвердила и его 28-летняя супруга. Всего пара воспитывает детей в возрасте 8, 6 и 4 лет.

В настоящее время супруги арестованы по обвинению в жестоком обращении с несовершеннолетним, пишет сайт «Свободная пресса».