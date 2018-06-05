2018-06-05T13:39:05+03:00
Экономика

Госдума приняла закон о блокировке карт при подозрении на хищение средств

Документ направлен на противодействие краже денег при совершении операций дистанционного банковского обслуживания
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госдума приняла закон о противодействии дистанционным хищениям денегГосдума приняла закон о противодействии дистанционным хищениям денегФото: Анастасия Осипова
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Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла инициированный правительством закон о противодействии хищению средств при совершении операций с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.

Теперь при выявлении признаков совершения переводов без согласия клиента банки смогут приостанавливать их исполнение и блокировать электронное средство платежа на срок до двух рабочих дней. Что именно может послужить причиной для принятия подобных мер определит Центральный банк России.

Между тем, аналогичные действия могут осуществляться и при выявлении дополнительных признаков несанкционированного перевода денежных. Однако их определят уже сами банки в соответствии с требованиями ЦБ.

Отмечается, что сразу после приостановления операции сотрудники банка должны будут запросить у клиента подтверждение на исполнение поручения. В случае его получения учреждение обязано возобновить использование электронного средства платежа и провести платеж.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что недавно в министерстве внутренних дел предложили также ужесточить наказание за кражу денег с банковских карт, поскольку в последнее время в стране зафиксирован рост подобных мошенничеств.

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