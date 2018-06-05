Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в честь Дня России

СЕГОДНЯ 13:48 2018-06-05T13:48:41+03:00

Для того, чтобы попасть на них, жителям столицы необходимо зарегистрироваться на сайте

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Пешеходные прогулки будут проходить в столице 10, 11 и 12 июня. Они будут посвящены истории города, а кроме того - выдающимся жителям. В подготовленный цикл включено 27 экскурсий.

- Каждая прогулка продлится от полутора до двух часов, вести их будут гиды городского проекта «Гуляем по Москве». Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. В одну группу смогут войти до 60 человек, - говорится на оффициальном сайте мэра Москвы. Также на нём можно увидеть всё расписание.

Некоторые програмы будут посвящены писателям: 10 июня великой поэтессе Серебряного века - Анне Ахматовой, а 11 числа - многогранному советскому поэту - Владимиру Маяковскому.

Кстати, напомним, что парковка на время празников (с 10 по 12 июня) будет бесплатной.

А главной площадкой фестиваля "День России. Московское время" будет Тверская улица, которая станет на это время пешеходной. Жителей и гостей столицы ожидает насыщенная програма, посвящённая 7 культурным эпохам 20 и 21 веков.