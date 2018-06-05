Стали известны дата и место прощания с артистом Леонидом Неведомским
Гражданская панихида по скончавшемуся накануне народному артисту России Леониду Неведомскому пройдет 7 июня в Санкт-Петербурге, в Большом драматическом театре имени Товстоногова, в котором долгое время служил актер.
Об этом рассказали в пресс-службе драматического театра.
"Прощание с Леонидом Витальевичем пройдет 7 июня с 11 до 13.00", — сказал представитель пресс-службы.
После прощания с Неведомским, гроб с телом доставят в храм Воскресения Словущего на Литературных мостках, где состоится отпевание, добавили в пресс-службе театра, не уточнив на каком именно кладбище упокоится артист сообщат дополнительно.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, народный артист России Леонид Неведомский скончался 4 июня в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни.
За 51 год службы в БДТ Леонид Неведомсткий исполнил более 40 ролей. С середины 1960-х годов артист активно был занят в кино. В его фильмографии более 100 работ.