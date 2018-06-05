2018-06-05T13:45:19+03:00
Общество

Стали известны дата и место прощания с артистом Леонидом Неведомским

Гражданская панихида по народному артисту России пройдет в Большом драматическом театре в Санкт-Петербурге
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Актер Леонид Неведомский в роли Курасова в фильме "Красные дипкурьеры". Фото И.Павленко /Фотохроника ТАСС/Актер Леонид Неведомский в роли Курасова в фильме "Красные дипкурьеры". Фото И.Павленко /Фотохроника ТАСС/
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Гражданская панихида по скончавшемуся накануне народному артисту России Леониду Неведомскому пройдет 7 июня в Санкт-Петербурге, в Большом драматическом театре имени Товстоногова, в котором долгое время служил актер.

Об этом рассказали в пресс-службе драматического театра.

"Прощание с Леонидом Витальевичем пройдет 7 июня с 11 до 13.00", — сказал представитель пресс-службы.

После прощания с Неведомским, гроб с телом доставят в храм Воскресения Словущего на Литературных мостках, где состоится отпевание, добавили в пресс-службе театра, не уточнив на каком именно кладбище упокоится артист сообщат дополнительно.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, народный артист России Леонид Неведомский скончался 4 июня в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни.

За 51 год службы в БДТ Леонид Неведомсткий исполнил более 40 ролей. С середины 1960-х годов артист активно был занят в кино. В его фильмографии более 100 работ.

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