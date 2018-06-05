Роспотребнадзор: от укусов клещей в России пострадало 175 тысяч человек

СЕГОДНЯ 14:02 2018-06-05T14:03:07+03:00

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С апреля по 1 июня 2018 года после укусов клещей в России за медицинской помощью обратились порядка 175 тысяч человек. Такие данные приводит Роспотребнадзор. В ведомстве особо отметили, что четверть от общего числа обратившихся, а именно 47 тысяч — дети.

Кроме того, среди обратившихся за помощью к медикам, зарегистрировано 49 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 367 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом.

В то же время, Роспотребнадзор отмечает, что эти значения находятся в пределах многолетней нормы. Специалисты ведомства держат ситуацию на контроле, сообщает сайт argumenti.ru.

От смертельно опасных заболеваний, переносчиками которых являются клещи, в России на данный момент привиты более 2,1 млн человек. Почти 111 тысяч гектаров обработаны противоклещевыми реагентами, передает телеканал "360".

Клещевой энцефалит — вирусное заболевание, поражающее обычно центральную нервную систему. Оно может привести к инвалидности и даже летальному исходу. Категорически не рекомендуется самостоятельно пытаться избавиться от присосавшегося клеща. При его обнаружении на теле необходимо незамедлительно обратиться за помощью в ближайшую клинику.