2018-06-05T14:08:28+03:00
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Госдума рассмотрит законопроект о продлении скидки на штраф‍ы, пришедшие с задержкой

Правительство предложило не перекладывать на водителей вину за медлительность почтовой службы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россияне смогут добиваться права оплачивать административные штрафы со скидкой в 50%, если постановление пришло слишком поздноРоссияне смогут добиваться права оплачивать административные штрафы со скидкой в 50%, если постановление пришло слишком поздноФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Государственная дума рассмотрит законопроект о продлении 20-дневнего срока уплаты автомобильного штрафа со скидкой в 50% в случае, если копия постановления пришла к адресату по почте с задержкой. Соответствующий документ внес в нижнюю палату премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"В случае поступления почтового отправления после истечения этого [20-дневного] срока, [скидка] подлежит восстановлению по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Уточняется, что проект был подготовлен министерством внутренних дел России во исполнение постановления Конституционного суда. Речь идет о деле, основанном на жалобе гражданина Юрия Рейнхиммеля.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что еще в конце прошлого года КС РФ вынес постановление о незаконности лишения водителя-нарушителя права оплатить штраф со скидкой, если почта доставила квитанцию слишком поздно. В результате возникла необходимость пересмотреть имеющийся закон.

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