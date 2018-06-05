СЕГОДНЯ 14:07 2018-06-05T14:08:28+03:00

Россияне смогут добиваться права оплачивать административные штрафы со скидкой в 50%, если постановление пришло слишком поздно Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Правительство предложило не перекладывать на водителей вину за медлительность почтовой службы

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Государственная дума рассмотрит законопроект о продлении 20-дневнего срока уплаты автомобильного штрафа со скидкой в 50% в случае, если копия постановления пришла к адресату по почте с задержкой. Соответствующий документ внес в нижнюю палату премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"В случае поступления почтового отправления после истечения этого [20-дневного] срока, [скидка] подлежит восстановлению по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Уточняется, что проект был подготовлен министерством внутренних дел России во исполнение постановления Конституционного суда. Речь идет о деле, основанном на жалобе гражданина Юрия Рейнхиммеля.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что еще в конце прошлого года КС РФ вынес постановление о незаконности лишения водителя-нарушителя права оплатить штраф со скидкой, если почта доставила квитанцию слишком поздно. В результате возникла необходимость пересмотреть имеющийся закон.