2018-06-05T14:21:50+03:00
Общество

Россияне рассказали, когда женщины должны выходить на пенсию

Пенсионный возраст у представительниц слабого пола наступает раньше, чем у мужчин, считают жители страны
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Женщины должны уходить на пенсию раньше мужчин, считают россиянеЖенщины должны уходить на пенсию раньше мужчин, считают россиянеФото: EAST NEWS
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Подавляющее большинство россиян (77%) считают, что женщинам следует выходить на заслуженный отдых раньше мужчин. В свою очередь, оппонируют им лишь 15% жителей России, которые уверены - возраст выхода на пенсию для представителей сильного и слабого полов должен быть одинаковым.

Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного социологами Фонда «Общественное мнение».

Кроме того, среди факторов, которые «позволяют» представительницам слабого пола более ранний выход на пенсию, россияне считают чрезмерную работу по дому (37%), сам факт того, что они женщины (20%), а также более раннее старение и потерю здоровья (5%).

Также социологи выяснили, что большинство респондентов считают вполне приемлемым сегодняшний пенсионный возраст в России. При этом 28% участников опроса все же считают, что мужчины выходят на пенсию слишком поздно, и предлагают установить для них пенсионный возраст на отметке в 55-50 лет. Почти столько же респондентов (27%) предлагают снизить пенсионный возраст для женщин до 50-54 лет.

82% участников опроса категорически заявили о своем неприятии какого-либо повышения планки пенсионного возраста. И лишь 9% согласны на это.

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