Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за торговлю редкими животными

СЕГОДНЯ 14:38 2018-06-05T14:38:18+03:00

Теперь за незаконную поимку или продажу краснокнижных обитателей можно будет сесть в тюрьму на срок до четырех лет

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Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении инициированный правительством законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за незаконную добычу редких биоресурсов и животных, занесенных в Красную книгу, а также интернет-торговлю в этой сфере.

Теперь их приобретение или продажа с использованием средств массовой информации или интернета будет предусматривать наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1,5 млн рублей с реальным ограничением свободы на срок до двух лет или условным - на четыре года.

При этом за нарушение законодательства о континентальном шельфе и исключительной экономической зоне России и за незаконную охоту можно будет сесть в тюрьму на срок от трех до пяти лет. Штраф в этом случае будет колебаться в пределах от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что первое рассмотрение данного законопроекта состоялось еще 21 марта 2018 года.