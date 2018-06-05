Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за торговлю редкими животными
Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении инициированный правительством законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за незаконную добычу редких биоресурсов и животных, занесенных в Красную книгу, а также интернет-торговлю в этой сфере.
Теперь их приобретение или продажа с использованием средств массовой информации или интернета будет предусматривать наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1,5 млн рублей с реальным ограничением свободы на срок до двух лет или условным - на четыре года.
При этом за нарушение законодательства о континентальном шельфе и исключительной экономической зоне России и за незаконную охоту можно будет сесть в тюрьму на срок от трех до пяти лет. Штраф в этом случае будет колебаться в пределах от 500 тысяч до 1 млн рублей.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что первое рассмотрение данного законопроекта состоялось еще 21 марта 2018 года.