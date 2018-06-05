В США школьница пришла на выпускной с картонным Дэнни Де Вито. Актер ей ответил

СЕГОДНЯ 15:10 2018-06-05T15:10:35+03:00

Артист последовал ее примеру и сходил с картонной копией девушки в бар

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В мае 2018 года 17-летняя школьница стала популярной благодаря тому, что её кавалером на празднике, посвящённому окончанию школы, стал американский актёр и режиссёр Денни Де Вито. Только не настоящий, а сделанный из картона и заказанный на Amazon.

Эллисон рассматривала несколько вариантов для своей пары, но фигуры других знаменитостей ей пришлось бы вырезать самой. Поэтому выбор пал на "потрясающе большое разнообразие" готовых картонных двойников Де Вито. Кстати, такая покупка обошлась девушке в $100.

robmcelhenney Hey Allison- I heard you took cardboard Danny to Prom. What a coincidence. He took cardboard Allison to Paddy s...

На выпускной вечер девушка нарядила двойника в галстук. И фигурка стала настоящей звездой вечеринки, было большое число желающих сфотографироваться с актёром. Только танцевать с ним девушка никому не позволила. Уж слишком переживала за сохранность своего спутника.

После этого, 5 июня, Дэнни Де Вито, узнав о такой "выходке", решил заказать картонную копию Эллисон и пойти с ней в бар "Paddy's". Фотографию он опубликовал в Instagram-аккаунте режиссёра Роба Макэлхенни с подписью: "Хэй, Эллисон. Слышал, ты взяла картонного Дэнни на выпускной. Вот совпадение - он взял картонную Эллисон в Paddy’s".