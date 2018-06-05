Полиция завершила проверку одной из начальных школ Берлина
Полиция Берлина завершила проверку в начальной школе Вильгельма Хауффа, которая ранее была эвакуирована из-за потенциально опасной ситуации. Об этом сообщается на странице правоохранителей в Твиттер.
«Проверка в начальной школе Вильгельма Хауффа завершена. Мы не обнаружили подозрительных людей или объектов. Все учащиеся, а также школьный персонал находятся в безопасности», - говорится в сообщении полиции.
Здание школы было эвакуировано после того, как правоохранителям поступил сигнал о двух подозрительных лицах, которые якобы проникли на территорию учебного заведения.
Фото: twitter.com/polizeiberlin
На место происшествия немедленно выдвинулись десятки сотрудников полиции и кинологической службы, а также детские психологи и другие специалисты.
Несмотря на обнадеживающие результаты проверки, расследование инцидента не закончено, подчеркнули правоохранители. В полиции отметили, что поднявший тревогу абонент в настоящее время недоступен, его личность устанавливается.
«Если выяснится, что ложный вызов был сделан с преступными намерениями, последствия неизбежны», - предупредили правоохранители.
Полиция завершила проверку одной из начальных школ Берлина.Ранее правоохранителям поступил сигнал о потенциально опасной ситуации в учебном заведении, все ученики и персонал были эвакуированы