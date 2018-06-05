2018-06-05T15:07:45+03:00
В мире

Полиция завершила проверку одной из начальных школ Берлина

Ранее правоохранителям поступил сигнал о «потенциально опасной ситуации» в учебном заведении, все ученики и персонал были эвакуированы
Денис СУХОВ
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Фото: twitter.com/polizeiberlinФото: twitter.com/polizeiberlin
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Полиция Берлина завершила проверку в начальной школе Вильгельма Хауффа, которая ранее была эвакуирована из-за потенциально опасной ситуации. Об этом сообщается на странице правоохранителей в Твиттер.

«Проверка в начальной школе Вильгельма Хауффа завершена. Мы не обнаружили подозрительных людей или объектов. Все учащиеся, а также школьный персонал находятся в безопасности», - говорится в сообщении полиции.

Здание школы было эвакуировано после того, как правоохранителям поступил сигнал о двух подозрительных лицах, которые якобы проникли на территорию учебного заведения.

Фото: twitter.com/polizeiberlin

Фото: twitter.com/polizeiberlin

На место происшествия немедленно выдвинулись десятки сотрудников полиции и кинологической службы, а также детские психологи и другие специалисты.

Несмотря на обнадеживающие результаты проверки, расследование инцидента не закончено, подчеркнули правоохранители. В полиции отметили, что поднявший тревогу абонент в настоящее время недоступен, его личность устанавливается.

«Если выяснится, что ложный вызов был сделан с преступными намерениями, последствия неизбежны», - предупредили правоохранители.

Полиция завершила проверку одной из начальных школ Берлина.Ранее правоохранителям поступил сигнал о потенциально опасной ситуации в учебном заведении, все ученики и персонал были эвакуированы

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