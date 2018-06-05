Премьер Нидерландов помыл пол в парламенте под аплодисменты уборщиц

СЕГОДНЯ 15:20 2018-06-05T15:20:41+03:00

Марк Рютте пролил кофе на входе в здание и решил самостоятельно вытереть лужу [видео]

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте неожиданно взялся за швабру. Курьезный случай продемонстрировавший одну из лучших сторон политика произошел на входе в парламент страны.

Глава правительства случайно пролил свой кофе и решил самостоятельно вытереть лужу. В объектив камеры голландского телеканала NOS попал момент, на котором Рютте поднимает бумажный стаканчик и направляется к уборщице, чтобы взять у нее швабру.

Премьер начинает аккуратно протирать разлитый кофе, неловко оглядываясь и не переставая улыбаться. На кадрах видно, как уборщицы выстраиваются в ряд за спиной политика и подбадривают его громкими возгласами и аплодисментами.

Премьер-министр Нидерландов помыл пол в парламенте.

Данный видеоролик вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Некоторые пользователи посчитали поступок достойным, а другие восприняли случившееся как попытку попиариться.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале мая на слуху был другой поступок гораздо более известного политика. Речь идет о президенте России Владимире Путине, который во время парада в День победы вступился за 94-летнего ветерана Великой отечественной войны Дмитрия Сыркашева. Сотрудники безопасности грубо оттеснили генерал-майора от главы государства, когда тот хотел поздороваться. Увидев это, президент сам подошел к ветерану и пригласил его пройтись дальше вместе.