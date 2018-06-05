2018-06-05T15:35:07+03:00
Наука

Будет умирать медленно: Ученые рассказали о том, что произойдет с человеком, упавшим в вулканическую лаву

Полностью погрузиться в раскаленную массу тело не сможет, ввиду особенностей человеческого организма
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Извержение вулкана Килауэа на ГавайяхИзвержение вулкана Килауэа на ГавайяхФото: REUTERS
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Что будет с телом человека, который упал в лаву извергающегося вулкана? Этим вопросом задались американские ученые и сделали ряд предположений, исходя из свойств человеческого тела, и консистенции и температуры раскаленных земных пород.

Как утверждает геолог из Университета Денисона Эрик Клеметти, температура раскаленных горных пород может составлять более тысячи градусов. Таким образом, если в раскаленную вязкую жидкость попадет человеческая рука или нога, то человек сразу не умрет, а получит сильнейшие ожоги, что поставит крест на дальнейшем функционировании конечности.

Как заметил химик из центра изучения вулканов при Геологической службе США Дэвид Дэмби, полностью погрузиться в лаву человеческое тело вряд ли сможет, ввиду ее чрезмерной вязкости и наличию воздуха в человеческом организме, который не даст телу уйти в бурлящую магму с головой. В тоже время, воздействие такой температуры "разрушит нервные окончания и выкипятит подкожный жир", сообщает сайт «Дни.ру».

"Вода в теле, вероятно, будет кипеть, превращаясь в пар, пока лава плавит тело снаружи", — рассказал Дэмби.

"Таким образом, вы будете находиться на вершине потока лавы", — пояснила Джанин Криппнер, вулканолог из Университета Конкорд.

К слову, данные рассуждения в настоящее время более чем актуальны. За последние несколько дней на планете проснулись сразу несколько вулканов. Так, извержение Килауэа на Гавайях похоронило под лавой десятки домов и машин. Ее температура была зафиксирована на уровне 1170 °С. А начавшаяся активность вулкана Фуэго в Гватемале привела к многочисленным человеческим жертвам.

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