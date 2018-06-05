FIFA подала жалобу за незаконную продажу билетов на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 16:16 2018-06-05T16:16:28+03:00

FIFA сохраняет за собой право отказать в доступе на стадион любому обладателю билетов с сайта Viagogo AG Фото: Алексей БУЛАТОВ

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FIFA просит прокуратуру Женевы завести дело против сайта Viagogo AG по подозрению в недобросовестной конкуренции и обмане. Эти меры предпринимаются для того, чтобы пресечь попытки нечестных компаний продать билеты на чемпионат мира по футболу - 2018 без авторизации, и для установки честной схемы ценообразования.

Международная федерация футбольных ассоциаций приняла меры после того, как получила множество жалоб от частных лиц и от организаций по защите прав потребителей, а также после согласования с другими заинтересованными сторонами, которые уже подали заявления на Viagogo в Швейцарии из-за недобросовестной деловой практики компании.

FIFA грозится аннулировать билеты, купленные на сторонних сайтах и не пустить на стадионы тех болельщиков, которые воспользовались этими услугами.

Единственным официальным источником для преобретения билетов на ЧМ-18 является сайт.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдёт в 11 городах России с 14 иня по 15 июля 2018 года.