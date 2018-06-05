СЕГОДНЯ 16:19 2018-06-05T16:21:02+03:00

Мощный взрыв на руднике в Китае: Погибли 11 человек, 9 пострадали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В шахте заблокированы по меньшей мере 25 рабочих, с некоторыми из них установлена связь

Изменить размер текста: A A

По меньшей мере 11 человек погибли в результате мощного взрыва, прогремевшего на железном руднике на северо-востоке Китая. Еще девять шахеров получили ранения.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел на руднике в районе Наньфэнь городского округа Бэньси провинции Ляонин. Около 16:10 по местному времени (11:10 мск) на въезде в шахту подорвался грузовик, транспортировавший взрывчатку. Детали происшествия устанавливаются.

В настоящее время под землей заблокированы 25 человек. Оперативно прибывшие спасатели сумели установить связь с некоторыми из них, продолжаются работы по вызволению шахтеров. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщал сайт «КП», в начале мая в результате взрыва газа на угольной шахте на юго-востоке Китая погибли пять человек.