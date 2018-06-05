2018-06-05T16:21:58+03:00
Происшествия

В Москве под землю провалился автомобиль

Из-за размыва почвы на улице Нагорная произошло проседание грунта
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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В результате размыва почвы на улице Нагорная произошло проседание грунтаВ результате размыва почвы на улице Нагорная произошло проседание грунтаФото: Алиса ТИТКО
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В столице автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома, 5 июня провалился под землю. Об этом «Комсомольской правде» подтвердили в столичном МЧС.

- На месте работают сотрудники Комплекса городского хозяйства, - сказали в ГУ МЧС по Москве.

Известно, что ЧП случилось на улице Нагорная. В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы уже прокомментировали случившееся.

- В результате размыва почвы на улице Нагорная произошло проседание грунта. Городские службы оперативно прибыли на место, территория огорожена, ведутся работы, - сообщили в ведомстве.

Ограждения сделали из-за угрозы провала рядом стоящих машин.

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