В Москве под землю провалился автомобиль
Из-за размыва почвы на улице Нагорная произошло проседание грунта
В результате размыва почвы на улице Нагорная произошло проседание грунтаФото: Алиса ТИТКО
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В столице автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома, 5 июня провалился под землю. Об этом «Комсомольской правде» подтвердили в столичном МЧС.
- На месте работают сотрудники Комплекса городского хозяйства, - сказали в ГУ МЧС по Москве.
Известно, что ЧП случилось на улице Нагорная. В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы уже прокомментировали случившееся.
- В результате размыва почвы на улице Нагорная произошло проседание грунта. Городские службы оперативно прибыли на место, территория огорожена, ведутся работы, - сообщили в ведомстве.
Ограждения сделали из-за угрозы провала рядом стоящих машин.