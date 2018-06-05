Полиция Бельгии задержала 13 организаторов договорных теннисных матчей

СЕГОДНЯ 16:25 2018-06-05T16:25:10+03:00

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Полиция Бельгия в сотрудничестве с правоохранителями Германии, Нидерландов, Франции, Болгарии и Словакии задержала группировку из 13 человек, члены которой занимались организацией договорных теннисных матчей. Такое заявление сделали в пресс-службе федеральной прокуратуры королевства.

"Для проведения допросов задержаны 13 человек. Судебный следователь позже примет решение относительно ареста", - сказали в надзорном органе.

Уточняется, что среди членов группировки есть граждане Бельгии и Армении. С 2014 года они подкупали спортсменов на крупных соревнованиях, где не ведется видеосъемка, например, на турнирах серии Futures и Challenger, а после делали ставки на заранее известного им победителя. Полученные средства выводить на зарубежные счета, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что примерно неделю назад стало известно о дисквалификации украинского теннисиста Дмитрия Баданова. Выяснилось, что в 2015 и 2016 годах он принимал участие в матчах турниров в Египте и Тунисе, результат которых был уже предрешен.