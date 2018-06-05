Скотленд-Ярд сделал официальное заявление по результатам расследования дела Скрипалей

СЕГОДНЯ 16:33 2018-06-05T17:33:26+03:00

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Британским Скотленд-Ярдом на расследование всех обстоятельств отравления 4 марта Сергея и Юлии Скрипалей брошены лучшие специалисты. Всего же в расследовании задействовано порядка 100 офицеров специализирующиеся на борьбе с терроризмом. Об этом приводится в специальном заявлении, которое 5 июня распространила пресс-служба полицейского ведомства Великобритании.

"Около 100 сотрудников по борьбе с терроризмом сегодня находятся в Солсбери. Они продолжают тщательно изучать и оценивать все имеющиеся улики, а также проверяют все возможные версии, чтобы определить ответственных в нападении", - говорится в сообщении.

Кроме того, Скотленд-Ярд отчитался об уже проделанной работе по расследованию. В частности, с момента отравления Скрипалей в Солсбери было проведено 176 обысков и было взято более 900 свидетельских показаний. За время следственных мероприятий было собрано более 2,3 тыс. вещественных доказательств.

"Очевидно, что это очень необычное дело как по масштабу, так и по сложности. Мы с самого начала говорили, что расследование потребует определенного времени, поскольку мы неукоснительно следуем за доказательствами", - поведал старший национальный координатор контртеррористического подразделения лондонской полиции Дин Хейдон.

В то же время в Скотленд-Ярде в очередной раз отказались представить какие-либо доказательства причастности Москвы к инциденту в Солсбери. Равно как и вообще хоть одного подозреваемого в отравлении Скрипалей. И это несмотря на то, что с момента их обнаружения в парке в Солсбери уже прошло более трех месяцев.

Сергей и Юлия Скрипали были найдены в местечке Солсбери в Великобритании с признаками отравления неизвестным нервно-паралитическим веществом. В Лондоне незамедлительно обвинили во всем произошедшем Москву. При этом не предоставив ни малейших доказательств. В самой же Москве назвали все обвинения фарсом, чтобы дискредитировать Россию на мировой арене.