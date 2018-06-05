2018-06-05T16:45:23+03:00
В мире

Трамп расценивает встречу с Ким Чен Ыном как "начало чего-то большего"

Северокорейско-американский саммит состоится в Сингапуре в следующий вторник, 12 июня
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что предстоящая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном станет началом чего-то еще более грандиозного. Такая позиция была озвучена главой государства в его аккаунте социальной сети,

"Встреча в Сингапуре с Северной Кореей будет, надеюсь, началом чего-то большого… скоро увидим", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Напомним, что саммит КНДР-США пройдет в Сингапуре в следующий вторник, 12 июня. Он начнется в 9:00 по местному времени (4:00 мск), вероятнее всего, в одном из отелей на острове Сентоса, где уже проходили консультации представителей двух стран.

Главными темами для обсуждения Ким Чен Ыном и Трампом станет денуклеаризация Корейского полуострова и взаимоотношения Вашингтона и Пхеньяна.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что страна-хозяйка саммита Сингапур решила увековечить столь историческое событие и выпустить три вида памятных монет. Так, на одной стороне будет изображено рукопожатие и флаги КНДР и США, а на другой цветы.

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