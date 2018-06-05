2018-06-05T17:03:50+03:00
В мире

Песков объяснил, почему Путин передвигается на Mercedes в Вене

По словам пресс-секретары главы российского государства, обновленный парк президентских лимузинов еще не достаточен по своей численности для зарубежных поездок [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments5
Владимир Путин и президент Австрии Александр Ван дер Беллен на встрече в Вене 5 июня 2018 годаВладимир Путин и президент Австрии Александр Ван дер Беллен на встрече в Вене 5 июня 2018 годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, которые поинтересовались с чем связан тот факт, что российский лидер Владимир Путин во время своего официального визита в Австрию перемещается по столице альпийской республики Вене на "Мерседесе".

Со слов Пескова, этому есть вполне логичное объяснение: лимузинов отечественного проекта "Кортеж" в президентском гараже пока недостаточно для использования их в зарубежных поездках.

"Просто пока машин мало. Все президентские лимузины этой марки, остались в Москве и они исправны», - приводит слова пресс-секретаря главы российского государства "Интерфакс".

Президент России Владимир Путин прибыл 5 июня с однодневным рабочим визитом в Вену. Российский лидер уже встретился с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. А чуть позже запланированы еще ряд встреч — с федеральным канцлером альпийской республики Себастьяном Курцем, а также с представителями австрийских деловых кругов.

Стоит отметить, что это первая зарубежная поездка президента России после его вступления в должность. И приурочена к 50-летию сотрудничества в газовой сфере между РФ и Австрией.

Владимир Путин прибыл в Вену на переговоры с президентом.Это первая рабочая поездка Путина после инаугурации и пятый визит в Австрию в качестве президентаДмитрий СМИРНОВ

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Росстат: В мае рост цен на бензин в России превысил инфляцию в 14 раз
Москва вошла в топ-5 самых дешевых городов для романтического свидания
Президент Австрии: В вопросе антироссийских санкций Вена действует в согласии с ЕС
Крупный пожар в Чернобыльской зоне охватил около 10 гектаров леса
США консультируются с российскими военными по ситуации в сирийском Манбидже
Весна 2018 года в Москве стала одной из самых солнечных в наступившем веке
Экс-премьер Киргизии арестован в рамках дела о коррупции
Снос Ховринской больницы в Москве начнется в ближайшие два месяца
Французский регион Иль-де-Франс намертво встал в 588-километровых пробках
Опубликован список "жертв", которых якобы должны были убить после Бабченко
Трамп расценивает встречу с Ким Чен Ыном как "начало чего-то большего"
Скотленд-Ярд сделал официальное заявление по результатам расследования дела Скрипалей
Полиция Бельгии задержала 13 организаторов договорных теннисных матчей
В Москве под землю провалился автомобиль
Мощный взрыв на руднике в Китае: Погибли 11 человек, 9 пострадали
FIFA подала жалобу за незаконную продажу билетов на ЧМ-2018
ООН обвинила США в нарушении прав детей мигрантов
Германия намерена выслать из страны посла США за его провокационные высказывания
Экс-премьер Испании заявил, что собирается покинуть пост лидера Народной партии
Bloomberg: США пролоббировали в ОПЕК увеличение добычи нефти