Песков объяснил, почему Путин передвигается на Mercedes в Вене
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, которые поинтересовались с чем связан тот факт, что российский лидер Владимир Путин во время своего официального визита в Австрию перемещается по столице альпийской республики Вене на "Мерседесе".
Со слов Пескова, этому есть вполне логичное объяснение: лимузинов отечественного проекта "Кортеж" в президентском гараже пока недостаточно для использования их в зарубежных поездках.
"Просто пока машин мало. Все президентские лимузины этой марки, остались в Москве и они исправны», - приводит слова пресс-секретаря главы российского государства "Интерфакс".
Президент России Владимир Путин прибыл 5 июня с однодневным рабочим визитом в Вену. Российский лидер уже встретился с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. А чуть позже запланированы еще ряд встреч — с федеральным канцлером альпийской республики Себастьяном Курцем, а также с представителями австрийских деловых кругов.
Стоит отметить, что это первая зарубежная поездка президента России после его вступления в должность. И приурочена к 50-летию сотрудничества в газовой сфере между РФ и Австрией.
Владимир Путин прибыл в Вену на переговоры с президентом.Это первая рабочая поездка Путина после инаугурации и пятый визит в Австрию в качестве президентаДмитрий СМИРНОВ