Песков объяснил, почему Путин передвигается на Mercedes в Вене

СЕГОДНЯ 17:02 2018-06-05T17:03:50+03:00

Владимир Путин и президент Австрии Александр Ван дер Беллен на встрече в Вене 5 июня 2018 года Фото: REUTERS

По словам пресс-секретары главы российского государства, обновленный парк президентских лимузинов еще не достаточен по своей численности для зарубежных поездок [видео]

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, которые поинтересовались с чем связан тот факт, что российский лидер Владимир Путин во время своего официального визита в Австрию перемещается по столице альпийской республики Вене на "Мерседесе".

Со слов Пескова, этому есть вполне логичное объяснение: лимузинов отечественного проекта "Кортеж" в президентском гараже пока недостаточно для использования их в зарубежных поездках.

"Просто пока машин мало. Все президентские лимузины этой марки, остались в Москве и они исправны», - приводит слова пресс-секретаря главы российского государства "Интерфакс".

Президент России Владимир Путин прибыл 5 июня с однодневным рабочим визитом в Вену. Российский лидер уже встретился с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. А чуть позже запланированы еще ряд встреч — с федеральным канцлером альпийской республики Себастьяном Курцем, а также с представителями австрийских деловых кругов.

Стоит отметить, что это первая зарубежная поездка президента России после его вступления в должность. И приурочена к 50-летию сотрудничества в газовой сфере между РФ и Австрией.