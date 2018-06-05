2018-06-05T17:19:14+03:00
В мире

Французский регион Иль-де-Франс намертво встал в 588-километровых пробках

Длина дорожных заторов побила все исторические рекорды
Юлия ЩЕРБАКОВА
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588-километровые пробки зафиксированы во Франции588-километровые пробки зафиксированы во ФранцииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Длина пробок в Иль-де-Франс, или Французском регионе, достигла 588 километров. Таким образом общая протяженность дорожных заторов побила прошлый рекорд, который был равен 552 километрам. Пробка такой длины была зафиксирована 12 декабря 2017 года во время утреннего часа пик.

Сообщается, что основной причиной напряженного трафика стали затяжные дожди. Которые обрушились на регион. Особенно плотное движение наблюдается между городами Кретей и Велизи и на трассе между Ри-Оранжи и Виссу.

Отмечается, что жители престижного региона уже устали от сложной транспортной ситуации и начали подумывать о переезде. К этой мысли их подталкивает также зашкаливающий уровень стресса и запредельные цены на жилье, передает Пятый канал.

Добавим, что сильные ливни привели не только к транспортному коллапсу, но и к нарушению электроснабжения. Из-за затянувшихся дождей около полутора тысяч домов в регионе оказались обесточены.

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