Снос Ховринской больницы в Москве начнется в ближайшие два месяца

СЕГОДНЯ 17:33 2018-06-05T17:33:35+03:00

Строительство Ховринской больницы было заморожено еще в 1992 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В ближайшие несколько месяцев начнутся работы по сносу заброшенной Ховринской больницы, расположенной на севере Москвы. Такое заявление сделал заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

По его словам, проект демонтажа здания уже полностью готов и прошёл все необходимые экспертизы.

"Это огромное здание и сам по себе снос это сложная инженерно-техническая работа, учитывая, что здание находится в застроенном районе. В ближайшие месяц - два должны приступить к демонтажу больницы", - цитирует сайт kp.ru заммэра.

Хуснуллин подчеркнул, что в настоящий момент разрабатывается проект нового строительства на данном земельном участке. Речь идет о возведении комплекса, который создаст еще около 200 тысяч квадратных метров жилых площадей для участников программы реновации.

"Сейчас уже проектируется и новое строительство на этом земельном участке. К концу года проектно-сметная документация будет готова. После экспертизы приступим к строительству", - сказал чиновник.

Напомним, что строительство Ховринской больницы стартовало в 1980 году, но через пять лет было приостановлено. Работы окончательно заморозили в 1992 году, а несколько лет назад городские власти приняли решение о сносе долгостроя.