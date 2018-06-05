Весна 2018 года в Москве стала одной из самых солнечных в наступившем веке

СЕГОДНЯ 17:55 2018-06-05T17:55:20+03:00

Количество солнечных часов во все весенние месяцы этого года существенно превысило обычные для этого времени года показатели

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Весна в этом году в Москве и области стала одной из самых солнечных с начала столетия. Об этом можно смело судить, опираясь на метеонаблюдения приведенные обсерваторией Московского государственного университета.

Если же быть более точным, как сообщает информационный портал «Метеоновости», весна-2018 стала второй в этом столетии по числу солнечных часов. И превысила установленную по этому показателю норму на 30%. Мало того, количество солнечных часов во все весенние месяцы этого года существенно превысило обычные для этого времени года показатели и составило 744 часа.

Отмечается, что большее количество весенних солнечных часов москвичами наблюдалось 16 лет назад. В 2002 году их количество составило 780.

В тоже время, начавшееся лето пока не внушает оптимизма, ибо порадовало, по сути, только одним по настоящему теплым днем. Накануне, 4 июня, в Москву сковал холодных фронт циклона из Скандинавии. И если к вечеру столбик термометра держался в районе плюс 20 градусов, то на следующий день, 5 июня, опустился до совсем не летних плюс 12-ти. Кроме этого, МЧС предупредило москвичей об грозовых дождях и усилении ветра, местами до шквалистого.