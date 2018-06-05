2018-06-05T19:28:31+03:00
Общество

Журналист питался пять дней продуктами "на случай апокалипсиса"

Он купил запас еды у американского телепроповедника и остался недоволен
Александра БУРОВА
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Трудно будет выжить во время апокалипсиса с "пакетом" еды от Джима БэккераТрудно будет выжить во время апокалипсиса с "пакетом" еды от Джима БэккераФото: Евгения ГУСЕВА
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Автор лайфстайл-журнала Vice Джастин Каффер провёл эксперимент. Он решил попробовать прожить на еде, которую рекомендует теле-евангелист Джим Бэккер для того, чтобы справиться с апокалипсисом.

Помимо годовых запасов еды Бэккер также продаёт бутылки воды за 150 долларов, хижины на плато Озарк, рации и прочее оборудование для тех, кто хочет подготовиться к концу света.

Джастин Каффер приобрёл рекомендуемое ведёрко еды, расчитанное на 196 порций. В нём были пакеты с разными нескоропортящимися продуктами для того, чтобы человек мог сам себе готовить.

Несмотря на то, что в рекомендации написано, что данный набор рассчитан на 30 дней, автор не смог выдержать на таком меню и неделю.

По словам журналиста, как не пытался он обмануть свои вкусовые рецепторы: менял соусы, ингридиенты, вкусной и пригодной еда ему так и не показалась. В течении пяти дней журналиста спасали только напитки.

Джастин завязал с экспериментом после того, как понял, что издательство не платит ему столько, чтобы он терпел такие мучения. Также, он пошутил, что в случае реального апокалипсиса, он быстрее склонится к каннибализму, чем будет питаться теми продуктами, что предлагает Бэккер.

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