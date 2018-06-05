2018-06-05T18:03:25+03:00
В мире

США консультируются с российскими военными по ситуации в сирийском Манбидже

Ранее Вашингон и Анкара достигли соглашения о выводе курдских формирований из Манбиджа
Денис СУХОВ
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США консультируются с российскими военными по ситуации в сирийском МанбиджеСША консультируются с российскими военными по ситуации в сирийском МанбиджеФото: REUTERS
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Американские военные находятся в постоянном контакте с российскими коллегами в Сирии, в том числе это касается и консультаций по ситуации в городе Манбидж, откуда в ближайшее время выведут отряды курдским сил самообороны.

Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

«Мы все время ведем консультации с русскими по линии предотвращения конфликтов, это хорошо известная история. Некоторые границы и линии предотвращения конфликта расположены к югу от Манбиджа. Они остаются весьма стабильными, и мы хотим их сохранить в таком виде», - отметил представитель.

По его словам, аналогичные консультации с Россией ведутся турецкой стороной и США в курсе этих контактов. Представитель также подчеркнул, что американские военные продолжат патрулировать линию разграничения между протурецкими и курдскими силами в районе Манбижда.

«Мы надеемся, что вооруженные силы нашего союзника по НАТО Турции будут делать то же самое, чтобы по обе стороны была уверенность в деэскалации», - добавил дипломат.

Как сообщал сайт «КП», накануне США и Турция утвердили дорожную карту по выводу курдских формирований из города Манбидж на севере Сирии.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что реализация плана по Манбиджу начнется в течение 10 дней. После выхода из города курдских сил самообороны турецкая сторона намерена провести соответствующий мониторинг. Также необходимо будет решить, кто станет управлять регионом с учетом этнического состава местного населения в том виде, в каком он был до прихода курдов.

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