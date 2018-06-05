5 Июнь 20:29 2018-06-05T20:29:43+03:00

«Газпром» и австрийская OMV подписали контракт на поставку российского газа до 2040 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Соглашение было утверждено в присутствии президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера Себастьяна Курца

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«Газпром» и австрийская компания OMV Gas Marketing & Trading GmbH согласовали контракт на поставку российского газа до 2040 года. Документ был подписан в Вене в присутствии президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера Себастьяна Курца.

Свои подписи под документом поставили председатель «Газпрома» Алексей Миллер и глава OMV Райнер Зеле.

В свою очередь Курц отметил традиционно хорошие российско-австрийские отношения, как в политической, так и в экономической сфере.

«В этом году мы отмечаем 50-летие поставок российского газа. Сотрудничество между «Газпромом» и OMV - это сотрудничество, которое всегда продолжалось, несмотря на трудные ситуации», - напомнил австрийский канцлер.

В июне 2018 года исполнилось 50 лет со дня подписания первого долгосрочного контракта на поставку российского природного газа в Австрию. Договор между «Союзнефтеэкспортом» и компанией OMV был утвержден в разгар Холодной войны в 1968 году и стал первым первым подобным соглашением между СССР и страной Западной Европы.

Как сообщал сайт «КП», во вторник Владимир Путин прибыл в Вену с рабочим визитом. Глава российского государства провел переговоры с федеральным президентом Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.

В ходе консультаций были подняты темы экономического и энергетического сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки.