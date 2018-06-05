2018-06-05T21:36:18+03:00
В мире

Госдепартамент: США не поступятся принципами ради дружбы с Россией

Вашингтон намерен искать лучших отношений с Москвой путем давления, а не компромисса
Денис СУХОВ
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Госдепартамент: США не поступятся принципами ради дружбы с РоссиейГосдепартамент: США не поступятся принципами ради дружбы с РоссиейФото: REUTERS
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США не поступятся принципами и не пожертвуют своими интересами ради лучших отношений с Россией. Об этом заявил во вторник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

«Мы ищем лучших отношений с Москвой, но не будем платить за них, принося в жертву наши принципы или наших друзей. Мы все видим ясно, какие вызовы стоят перед нами. И мы будем увеличивать цену российской агрессии, пока президент (РФ Владимир) Путин не выберет другой путь», - сказал Митчелл, выступая с программной речью в консервативном неправительственном фонде «Наследие».

Также Митчелл традиционно раскритиковал проект газопровода «Северный поток-2» из России в Германию. По словам дипломата, последний ослабляет «восточный фланг» НАТО.

«Данный трубопровод сделает восточный фланг НАТО более уязвимым для российского давления, ослабит безопасность Украины как страны - транзитера и сделает ее более податливой для российской агрессии, а также сделает Европу более зависимой от российских монополий», - добавил помощник госсекретаря США.

Напомним, проект «Северный поток-2» подразумевает строительство двух ниток из России в Германию по дну Балтийского моря. Ожидается, что газопровод мощностью 55 млрд кубометров введут в эксплуатацию в конце 2019 года.

Против проекта активно выступает Украина, а также Польша и США, которые имеют собственные амбициозные планы на европейский рынок газа.

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