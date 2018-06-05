2018-06-05T22:14:45+03:00
В мире

Британские следователи восстановили хронологию событий, предшествующих отравлению Скрипалей

Полиция поблагодарила общественников и жителей Солсбери за помощь, поддержку и терпение
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments7
Британские следователи восстановили хронологию событий, предшествующих отравлению СкрипалейБританские следователи восстановили хронологию событий, предшествующих отравлению СкрипалейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Британская полиция восстановила хронологию событий, предшествующих отравлению и госпитализации Сергея и Юлии Скрипалей в городе Солсбери. Соответствующий отчет Скотленд-Ярда был опубликован во вторник, 5 мая.

По данным правоохранителей, Юлия Скрипаль прилетела из России в лондонский аэропорт Хитроу 3 марта в 14:40 по местному времени.

Днем позже, в 9:15 автомобиль Сергея Скрипаля был замечен в районе Лондон-Роуд, на Черчилль-Уэй-Норт и Уилтон-Роуд. В 13:30 он двигался по Девизз-роуд в сторону центра города. Через десять минут Серней и Юлия Скрипаль припарковались на стоянке Сейнсбери (Sainsbury) и отправились в паб Bishops Mill.

С 14:40 до 15:35 они обедали в ресторане Zizzi, а уже в 16:15 службы скорой помощи получили сигнал от полиции, которая обнаружила Скрипалей в критическом состоянии.

По словам заместителя помощника комиссара Дина Хайдона, полиция исполнена решимости установить все детали покушения на Скрипалей. За три месяца расследования в нем приняли участие 250 детективов, было проведено 176 обысков и собрано 900 свидетельских показаний.

Правоохранители добыли более 2300 вещественных доказательств, 851 из которых находятся в специальных хранилищах из-за загрязнения токсином. Также специалисты провели 190 исследований в химической лаборатории в Портон-Дауне.

«Нам помогают и представители общественности, и я хотел бы поблагодарить жителей Солсбери за их помощь, поддержку и терпение. Город продолжает восстанавливаться после инцидента», - подчеркнул Хайдон.

Напомним, в начале марта осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии в британском Солсбери. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России.

Не предоставив никаких доказательств власти королевства заявили о «весьма вероятной» причастности Москвы к инциденту. На данный момент известно, что состояние Юлии Скрипаль существенно улучшилось и ее выписали из больницы. Сергей Скрипаль также идет на поправку.

В перипетиях таинственного покушения в Солсбери попыталась разобраться специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разведчики, прошедшие подготовку в Израиле: Скрипаля отравили английские спецслужбы

Наш спецкор Дарья Асламова продолжает распутывать таинственное покушение в Солсбери. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин о странах, которые ввели санкции против России: Те, кто пошли на поводу у США, сами начинают страдать
Новак: О помощи «Газпрому» можно будет говорить только после оценки юристов
Погода в Москве на 6 июня 2018 года: в столице похолодает до +12 градусов
В Мексике подсчитали убыток США от ответных пошлин – около $3 млрд
Госдеп США встревожен желанием Асада съездить в КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном
Помощницу Трампа после слов об умирающем Маккейне все же уволили
Курц после переговоров с Путиным заявил, что Австрия поддержит санкции ЕС против России
Помощник госсекретаря США: Россия и Китай хотят «сломать» Запад
К концу года все магазины «Евросети» будут работать под брендом «Связной»
СБУ открыла уголовное производство об утечке «списка жертв» по делу Бабченко в СМИ
Путин рассказал, кем бы он мог работать, если бы не пошел в политику