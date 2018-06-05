Британские следователи восстановили хронологию событий, предшествующих отравлению Скрипалей

5 Июнь 22:14 2018-06-05T22:14:45+03:00

Полиция поблагодарила общественников и жителей Солсбери за помощь, поддержку и терпение

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Британская полиция восстановила хронологию событий, предшествующих отравлению и госпитализации Сергея и Юлии Скрипалей в городе Солсбери. Соответствующий отчет Скотленд-Ярда был опубликован во вторник, 5 мая.

По данным правоохранителей, Юлия Скрипаль прилетела из России в лондонский аэропорт Хитроу 3 марта в 14:40 по местному времени.

Днем позже, в 9:15 автомобиль Сергея Скрипаля был замечен в районе Лондон-Роуд, на Черчилль-Уэй-Норт и Уилтон-Роуд. В 13:30 он двигался по Девизз-роуд в сторону центра города. Через десять минут Серней и Юлия Скрипаль припарковались на стоянке Сейнсбери (Sainsbury) и отправились в паб Bishops Mill.

С 14:40 до 15:35 они обедали в ресторане Zizzi, а уже в 16:15 службы скорой помощи получили сигнал от полиции, которая обнаружила Скрипалей в критическом состоянии.

По словам заместителя помощника комиссара Дина Хайдона, полиция исполнена решимости установить все детали покушения на Скрипалей. За три месяца расследования в нем приняли участие 250 детективов, было проведено 176 обысков и собрано 900 свидетельских показаний.

Правоохранители добыли более 2300 вещественных доказательств, 851 из которых находятся в специальных хранилищах из-за загрязнения токсином. Также специалисты провели 190 исследований в химической лаборатории в Портон-Дауне.

«Нам помогают и представители общественности, и я хотел бы поблагодарить жителей Солсбери за их помощь, поддержку и терпение. Город продолжает восстанавливаться после инцидента», - подчеркнул Хайдон.

Напомним, в начале марта осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии в британском Солсбери. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России.

Не предоставив никаких доказательств власти королевства заявили о «весьма вероятной» причастности Москвы к инциденту. На данный момент известно, что состояние Юлии Скрипаль существенно улучшилось и ее выписали из больницы. Сергей Скрипаль также идет на поправку.

В перипетиях таинственного покушения в Солсбери попыталась разобраться специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова.

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