2018-06-05T22:53:55+03:00
Политика

Новак не исключил государственную поддержку «Газпрома» из-за арестов зарубежных активов компании

Правительство предпримет конкретные действия после соответствующей юридической оценки
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments124
Министр энергетики России Александр Новак. Фото: Александр Щербак/ТАССМинистр энергетики России Александр Новак. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Изменить размер текста:

Российское правительство предпримет меры по поддержке «Газпрома» в связи с арестами зарубежных активов компании. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак.

По его словам, конкретные решения будут сформулированы после соответствующей юридической оценки.

«Сегодня еще идет юридическая работа того процесса, который был запущен. И когда будет юристами проведена соответствующая оценка и даны рекомендации, тогда можно будет что-то конкретное говорить», - цитирует Новака ТАСС.

Министр подчеркнул, что аресты зарубежных активов «Газпрома» крайне негативно скажется на переговорах с Киевом относительно дальнейших поставок газа на Украину и транзите топлива через ее территорию.

«Считаем, что для дальнейших партнерских отношений нехороший эффект наносят такие действия. И видим, что со стороны европейских государств, которые нацелены на то, чтобы были отрегулированы эти отношения, есть некое удивление тому, что это так сегодня происходит», - добавил Новак.

В этой связи глава Минэнерго охарактеризовал решения Стокгольмского арбитража по тяжбам «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» как «противоречащие логике» и «дискриминационные».

Ранее «Нафтогаз» сообщил, что голландские власти удовлетворили ходатайство украинской компании об аресте голландских активов «Газпрома» и дочерних предприятий холдинга в Нидерландах.

Кроме того, 30 мая швейцарские судебные приставы провели опись в офисе оператора газопровода «Северный поток» - компании Nord Stream AG.

Таким образом Киев пытается добиться взыскания с «Газпрома» 2,6 млрд долларов по решениям Стокгольмского арбитража, которые российский холдинг в настоящее время пытается обжаловать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин о странах, которые ввели санкции против России: Те, кто пошли на поводу у США, сами начинают страдать
Новак: О помощи «Газпрому» можно будет говорить только после оценки юристов
Погода в Москве на 6 июня 2018 года: в столице похолодает до +12 градусов
В Мексике подсчитали убыток США от ответных пошлин – около $3 млрд
Госдеп США встревожен желанием Асада съездить в КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном
Помощницу Трампа после слов об умирающем Маккейне все же уволили
Курц после переговоров с Путиным заявил, что Австрия поддержит санкции ЕС против России
Помощник госсекретаря США: Россия и Китай хотят «сломать» Запад
К концу года все магазины «Евросети» будут работать под брендом «Связной»
СБУ открыла уголовное производство об утечке «списка жертв» по делу Бабченко в СМИ
Путин рассказал, кем бы он мог работать, если бы не пошел в политику