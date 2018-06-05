Новак не исключил государственную поддержку «Газпрома» из-за арестов зарубежных активов компании

5 Июнь 22:53 2018-06-05T22:53:55+03:00

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Российское правительство предпримет меры по поддержке «Газпрома» в связи с арестами зарубежных активов компании. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак.

По его словам, конкретные решения будут сформулированы после соответствующей юридической оценки.

«Сегодня еще идет юридическая работа того процесса, который был запущен. И когда будет юристами проведена соответствующая оценка и даны рекомендации, тогда можно будет что-то конкретное говорить», - цитирует Новака ТАСС.

Министр подчеркнул, что аресты зарубежных активов «Газпрома» крайне негативно скажется на переговорах с Киевом относительно дальнейших поставок газа на Украину и транзите топлива через ее территорию.

«Считаем, что для дальнейших партнерских отношений нехороший эффект наносят такие действия. И видим, что со стороны европейских государств, которые нацелены на то, чтобы были отрегулированы эти отношения, есть некое удивление тому, что это так сегодня происходит», - добавил Новак.

В этой связи глава Минэнерго охарактеризовал решения Стокгольмского арбитража по тяжбам «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» как «противоречащие логике» и «дискриминационные».

Ранее «Нафтогаз» сообщил, что голландские власти удовлетворили ходатайство украинской компании об аресте голландских активов «Газпрома» и дочерних предприятий холдинга в Нидерландах.

Кроме того, 30 мая швейцарские судебные приставы провели опись в офисе оператора газопровода «Северный поток» - компании Nord Stream AG.

Таким образом Киев пытается добиться взыскания с «Газпрома» 2,6 млрд долларов по решениям Стокгольмского арбитража, которые российский холдинг в настоящее время пытается обжаловать.