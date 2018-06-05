5 Июнь 23:10 2018-06-05T23:11:05+03:00

Грузия уведомила ООН о разрыве дипломатических отношений с Сирией Фото: REUTERS

В Тбилиси считают, что арабская республика приняла «противоречащее международному праву» решение, признав Абхазию и Южную Осетию

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Постоянные представитель Грузии при ООН уведомил генерального секретаря организации о том, что Тбилиси разрывают дипломатические отношения с Сирией.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел Грузии.

Свое решение в Тбилиси объяснили тем, что 29 мая 2018 года Дамаск принял «противоречащее международному праву» решение, признав независимость Абхазии и Южной Осетии, а также установив с республиками дипломатические отношения.

Таким образом, считают в МИД Грузии, сирийское руководство фактически поддержало «российскую военную агрессию» и даже «этнические чистки».

«В связи с этим, на основании постановления правительства Грузии от 31 мая 2018 года, грузинская сторона прекратила действие соглашения «О дипломатических отношениях между Республикой Грузия и Арабской республикой Сирия», - говорится в сообщении МИД Грузии.