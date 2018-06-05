2018-06-05T23:21:32+03:00
Спорт

Открытие ЧМ – 2018 по футболу в России посетит наследный принц Саудовской Аравии

Мухаммед бен Салман намерен приехать в Москву на открытие Чемпионата мира по футболу 14 июня
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль СаудНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль СаудФото: REUTERS
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман приедет в Москву на открытие Чемпионата мира по футболу, где 14 июня сборная его страны сыграет в матче-открытии ЧМ – 2018 со сборной России.

Об этом сообщил руководитель специальной канцелярии саудовского наследного принца Бадр аль-Асакер, передает РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, матчи главного футбольного турнира будут проходить в одиннадцати городах нашей страны с 14 июня по 15 июля. Команда Саудовской Аравии выступит на чемпионате в группе «А» вместе с Россией, Уругваем и Египтом.

А пока футболисты и болельщики только готовятся к соревнованиям, исследователи пытаются предугадать, чья сборная победит в нынешнем чемпионате мира. Так, австрийские ученые-экономисты из университета Инсбрука, собрав и проанализировав данные 26 ведущих букмекерских фирм мира, объявили, что круг потенциальных победителей с прошлого ЧМ не изменился.

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